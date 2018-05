Serie C

Lucchese, aspettando i bonifici

Categoria: Serie C Pubblicato Martedì, 15 Maggio 2018 14:31 Scritto da Massimo Stefanini

La deadline è fissata al 17 maggio. I bonifici da parte della nuova proprietà sul conto corrente di Arnaldo Moriconi, colui che cede la Lucchese dopo averla salvata da una brutta fine e da punti di penalizzazione. Nei giorni scorsi, siccome i soldi devono transitare da conti svizzeri, c'era la festa dell'Ascensione nella Confederazione elvetica, con le banche chiuse per il ponte festivo. Il passaggio ufficiale, con tanto di soldi versati e firme sugli atti del 17 è fondamentale. Perchè il dg Lucchesi, comunque già operativo in sede, annuncerà l'allenatore. Che potrebbe essere lo stesso Lopez, anche se le probabilità rimangono poche. Sugli altri nomi per il momento è una ridda di ipotesi, da Vivarini a Petrone (che però è impegnato con i playoff del Pisa), qualcuno aveva fatto pure il nome di Nesta, ex grande campione di Lazio e Milan e della Nazionale e nello stesso giorno però ha firmato con il Perugia. Questo per dire che adesso se ne possono sparare di ogni, compreso l'arrivo in campo, come centravanti di uno come Pazzini, che guadagna più di 3-4 squadre di C messe insieme e sulla panchina di Luca Toni. Allora rimane in piedi anche la nostra ipotesi, quella di Cambiasso, ex pupillo di Mourinho dell'Inter dei record e del Triplete.