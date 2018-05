Serie C

Lucchese, Moriconi, "Il bonifico è in esecuzione, ho fiducia, maggiore serenità e meno pessimismo".

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 17 Maggio 2018 16:32 Scritto da Massimo Stefanini

Arnaldo Moriconi ha voluto mette i classici puntini sulle “i”. Colui che ha salvato la Lucchese dal tracollo finanziario e da punti di penalizzazione negli ultimi 18 mesi di gestione, in parole povere l’attuale proprietario, ha rassicurato l’ambiente circa il passaggio di proprietà. Il bonifico da 600 mila euro che si tradurrà nell’80 % delle quote della Lucchese calcio è in esecuzione. Arrivando da una Nazione extra Comunità Europea, la Svizzera, servono alcuni giorni, ma all’inizio della prossima settimana la cifra sarà sul conto di Città Digitali, il potere di firma passerà a Grassini, presidente, e Lucchesi dg, con il gradimento della tifoseria. Una tiratina di orecchie a certi organi di stampa (non noi) che è votato al pessimismo. Moriconi rimarrà con il 17 %. Ancora pohci giorni e poi si potrà ragionare di calcio. Salvo sorprese dell’ultima ora.