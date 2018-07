Serie C

Ivano Reggiani nuovo direttore generale della Lucchese

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 26 Luglio 2018 17:31 Scritto da Massimo Stefanini

La A.S. Lucchese Libertas è lieta di annunciare la nomina di Ivano Reggiani come Direttore Generale del club. Personalità di spicco del calcio internazionale, Reggiani rappresenta una figura professionale di grande rilievo, che rafforza sostanzialmente la competitività di squadra e società.

Questo il comunicato della società. Circolava questo nome che a qualcuno i non dirà molto, fu dirigente del Treviso fino al 2012, poi il club veneto, anche in serie A per una stagione, fallì. Agente Fifa, avrebbe voluto acquisire il Modena e poi il Vicenza, tutti club in crisi. Tra l'altro è al centro di vicende giudiziarie risalenti al 2013 e che hanno visto svolgersi sinora fino al primo grado di giudizio. Infine, dura presa di posizione di Lucca United contro l'attuale proprietà che non ricapitalizzando per la sua quota di fatto esce dalla Lucchese di cui deteneva l'1%