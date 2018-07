Serie C

Altro colpo di scena a Lucca- Favarin torna allo stadio

Martedì, 31 Luglio 2018

A Lucca non c’è pace, Giancarlo Favarin si è presentato allo stadio e sta dirigendo l’allenamento in attesa che arrivino novità dalla società, novità precise, ovvero l’allontanamento di Reggiani e Materazzi che, a detta del tecnico rossonero, gli è stato garantito da Carlo Bini: "Ci sono dei problemi da risolvere e aspetterò questa sera - ha dichiarato Favarin - o vanno via questi personaggi o vado via io. La società, in particolare Carlo Bini mi ha garantito che verranno risolti i problemi e io ci metterò il massimo dell'impegno. La cosa che a cui tengo di più è di non sentirmi complice di una presa di giro nei confronti di Lucca sportiva".