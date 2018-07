Serie C

Serie C, innesto per la Carrarese: arriva Caccavallo

Categoria: Serie C Pubblicato Martedì, 31 Luglio 2018 15:41 Scritto da Redazione

Colpo in attacco della Carrarese. Arriva in prestito l'attaccante Giuseppe Caccavallo, direttamente dal Venezia.

Ecco le dichiarazioni del calciatore dopo l'ufficialità del prestito:

Carrara è la piazza giusta per rilanciarmi a certi livelli dopo aver subito qualche imprevisto fisico ultimamente.

Le idee della società e dello Staff tecnico sono quelle di raggiungere importanti risultati per una stagione da protagonisti.

Mister Silvio Baldini è quel tocco in più che può consentirci il salto di qualità ed infatti seguendolo possiamo toglierci tante soddisfazioni.

Dal punto di vista tecnico sono una calciatore offensivo di fascia di piede mancino a cui piace partire da destra per rientrare sul sinistro e fornire assist o trovare la via del goal.

In coppa Italia ho notato un pubblico appassionato, una sorta di assaggio per capire l'amore dei tifosi verso la Carrarese.

Adesso proseguiamo la preparazione per farci trovare pronti in vista dell'inizio del campionato, quando non si può più sbagliare se si vuole puntare in alto".