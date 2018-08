Serie C

Due direttori generali, mille trattative di vendita: Lucchese, perché nessuno ha pensato a Pino Vitale?

Categoria: Serie C Pubblicato Mercoledì, 01 Agosto 2018 01:15 Scritto da Massimo Stefanini

Avete presente il paradosso di Oblomov? Dalla sua casa vedeva solo nebbia, ma perché i vetri erano molto sporchi, capaci di appannare il Sole che splendeva fuori. Alla Lucchese c'è chi sparge nebbia sugli oblò della nave rossonera. Un tunnel senza fine. Dopo la trattativa fiume con Grassini, che doveva essere il nuovo patron con Fabrizio Lucchesi come manager e poi è andata come sapete, il resto è ancora più surreale. In sala stampa non si fa altro che presentare allenatori (Menichini e poi Favarin) e mega direttori, Lucchesi poi Reggiani. Una persona seria come Favarin, che a Lucca ha vinto 2 campionati messa nelle condizioni di dare le dimissioni, con l'ultimatum "O me o loro". Loro, Reggiani e Materazzi che allora vengono mandati via, dunque rimane il tecnico di Marina di Pisa. Aggrappiamoci a lui, persona seria, degnissima, uno che sa lavorare con le difficoltà (come a Gavorrano nella passata stagione) ma sa anche vincere, come dimostrano i trionfi di Andria, Venezia, Massa, Lucca, Castelnuovo. Le altre squadre finiscono il ritiro, qua è appena iniziato. Stanno arrivando giocatori a grappoli, porte girevoli ogni giorno. Con questa proprietà se ne sono andati anche due volti storici del club, il dottor Tambellini e il massaggiatore Vannucchi, 1800 presenze con il sodalizio fondato nel 1905 e che annovera 9 campionati di serie A nella storia e molti di B, un decennio consecutivamente negli anni Novanta del precedente secolo. I tifosi, con Lucca united che si staccano, l'indifferenza della città e un patron, Moriconi che da un lato ha salvato la società anticipando i soldi necessari alla gestione del dopo Bacci e che poi, però preferendo stare dietro le quinte, dà l'impressione di un perenne tentennamento. Avrebbe voluto forse passare la mano a Belardelli ma la piazza ha detto No, con Grassini è andata male, la Boreas si è defilata. Ma anche in questo caso si è scoperto che è una società con sedi a Dubai e in Lussemburgo. Servirebbe una trattativa con realtà industriali più solide. Così non si va da nessuna parte. Con un bel pacchetto di punti di penalizzazione,servirà un miracolo, sportivamente parlando. Favarin ce la metterà tutta per far sì che il giocattolo non si rompa del tutto. Arriva Gibellini come ds? Ottima persona, fermo però dal 2014. Possibile che nessuno abbia pensato ad un Pino Vitale? Un dirigente di livello a assoluto, voglioso di riscatto dopo la parentesi di Pisa e che a Lucca sarebbe stato accolto come una divinità. Sì, perché in quel decennio in fila in B, quando Pisa e Livorno assaggiavano l'Eccellenza (con un Fucecchio-Livorno e un Perignano-Pisa da applausi) sotto le Mura operava proprio Pino Vitale, con Maestrelli e Grassi presidenti. La Pantera era il club con i conti in ordine portato di esempio in Italia. La Covisoc, nell'esaminare i libri contabili, faceva davvero molto presto. Magari Vitale avrebbe rifiutato, chissà, ma perché a nessuno è venuto in mente di coinvolgerlo e si è andati a pescare altri personaggi ? Domenica si giocano già le gare ufficiali, che per la Lucchese costituiranno le amichevoli. Dal 26 agosto, però, sarà davvero dura.