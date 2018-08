Serie C

Serie C, rinviata la presentazione dei calendari

Categoria: Serie C Pubblicato Mercoledì, 01 Agosto 2018 12:41 Scritto da Redazione

Con un comunicato, la Lega Serie C comunica l'impossibilità di procedere alla presentazione dei calendari in data 7 Agosto, dati i numerosi processi in atto e quindi l'incertezza sulle squadre che comporranno il campionato.

Il Consiglio direttivo si riunirà il 6 Agosto e stabilirà una nuova data, indicativamente intorno al 22 Agosto.