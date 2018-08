Serie C

Molti affari di mercato ufficiali per le toscane di Serie C

Categoria: Serie C Pubblicato Mercoledì, 01 Agosto 2018 13:54 Scritto da Maurizio Ribechini

Questi ultimi giorni sono particolarmente ricche le trattative di mercato andate in porto che coinvolgono varie squadre toscane di Serie C.

La Robur Siena ha ufficializzato due nuovi innesti: arrivano l'attaccante Ettore Gliozzi, classe '95 e il centrocampista Giovanni Sbrissa, classe '96: entrambi provengono in prestito dal Sassuolo; in uscita invece il portiere Alessio Rossi, che passa in prestito al Poggibonsi. I bianconeri hanno inoltre rinnovato il contratto col centrocampista Francesco Vassallo, che giocherà nella città del Palio per altri due anni.

Due arrivi ufficiali anche per la Carrarese che ha prelevato in prestito dal Venezia l'attaccante Giuseppe Caccavallo, classe '87 e dall'Atalanta il centrocampista classe '96 Mario Pugliese.

L'Arezzo ha invece ingaggiato l'esperto centrocampista Matteo Serrotti, classe '86 lo scorso anno allo Scandicci in Serie D ma con un passato al Prato e al Tuttocuoio in C.

La Lucchese ha ingaggiato in prestito Stefano Aiolfi, portiere classe ’97, dalla Cremonese; Mariano Bernardini, centrocampista classe ’98, dal Genoa; Gianni Palmese, difensore classe ’99, dal Genoa; Jacopo Pagnini, portiere classe ’97, dallo Spezia. Arriva invece a titolo definitivo Alessandro Provenzano, centrocampista classe ’91, ex Pisa e Tuttocuoio. La Pantera sarebbe adesso sulle tracce dell'attaccante Giancarlo Malcore, in uscita dal Carpi ma seguito anche dal Trapani e dal Rieti.