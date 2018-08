Serie C

Lucchese, spunta di nuovo il possibile ritorno di Obbedio come ds

Categoria: Serie C Pubblicato Giovedì, 02 Agosto 2018 00:53 Scritto da Massimo Stefanini

Diciamo che la noia sta da altre parti. Non alla Lucchese, dove ogni giorno spunta una storia nuova. Dopo la cacciata di Reggiani, con Favarin che ha ripreso possesso del timone rossonero, la Lucchese cerca di preparare in modo dignitoso la trasferta di Arezzo in Coppa, guardando sorniona con favore al rinvio dei calendari e dei campionati. A settembre sicuramente sarà una squadra più plasmata. Arriveranno altri giocatori, si parla ad esempio di Mastroianni, il mercato chi lo seguirà? Favarin detterà gli input, ma sicuramente un ds ci vuole. Gibellini è fermo da anni. E allora, come da noi anticipato nelle scorse settimane, il ritorno di Antonio Obbedio non è certamente campato in aria. Ottima coppia professionale con l'allenatore di Marina di Pisa, del resto il professionista di Giulianova ed ex giocatore della Pantera, ha dimostrato di saperci fare. Se son rose fioriranno...