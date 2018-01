Serie D

Il 2018 inizia dolce per il Real Forte Querceta, amaro per Viareggio e Seravezza Pozzi

Pubblicato Lunedì, 08 Gennaio 2018

Nella 18ª giornata (prima di ritorno) del campionato interregionale di Serie D (girone E tosco-ligure) spiccava il big-match tra il Viareggio 2014 e l'Unione Sanremo.

A spuntarla sono stati i liguri in una partita piena di emozioni, ribaltamenti ed episodi. Il 4-2 finale porta le firme del capocannoniere Lauria (doppietta), Lo Bosco ed un'autorete di Citti mentre per le zebre hanno segnato Lamioni e Vanni. La sfida è finita 10 contro 10 per i rossi diretti a Guidi e Scalzi. Per il Viareggio è la seconda sconfitta di fila, ancora rimediata ai Pini dopo quella di fine 2017 con la Lavagnese. Per il Sanremo invece è il terzo successo consecutivo che mantiene la corazzata di Costantino a -1 dal Ponsacco capolista (che ha espugnato Arma di Taggia battendo 2-0 a domicilio l'Argentina... anche se i liguri hanno protestato assai perché gli mancano due rigori). Da segnalare che in questa stagione il Viareggio ha sempre segnato in tutte le partite di campionato.



Chi risale sempre di più in classifica è il Real Forte dei Marmi Querceta che s'impone 1-0 sul Finale (gol-partita di Borgobello, poi espulso) e infila così il suo 10° risultato utile consecutivo (non perde dal 22 ottobre) di cui 8 sono vittorie. Il Real FQ, che nelle ultime 3 partite ha sempre mantenuto inviolata la propria porta, stacca così il Seravezza Pozzi (sconfitto 1-0 a Sestri Levante dove ha chiuso anche in 9 contro 11 per le espulsioni di Fedi e Rodriguez) e sorpassa la Massese (sconfitta 1-0 a Ligorna fra la contestazione generale della tifoseria apuana che vuole "la testa di Zanetti") portandosi al quarto posto a -1 dal Viareggio. E domenica prossima (14 gennaio) c'è Ponsacco-Real Forte Querceta che in caso di blitz dei bianconerazzurri li rilancerebbe nella lotta al primo posto.