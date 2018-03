Serie D

Ennio Pellegrini è il quarto allenatore del Valdinievole Montecatini

Categoria: Serie D Pubblicato Sabato, 03 Marzo 2018 20:32 Scritto da Massimo Stefanini

Girandola di allenatori al Valdinievole Montecatini, ultimo in classifica del girone E della serie D. Ci aveva provato anche mister Carlo Caramelli. In organico ci sono anche buoni giocatori, come Falivena, ex Tuttocuoio e Carrarese in C. Ma la squadra non ha avuto sussulti, solo 11 punti, una sola vittoria. Il dg Fabrizio Giovannini le sta provando tutte ma non è facile. Adesso al capezzale dei termali arriva Ennio Pellegrini, livornese, ex giocatore della Fiorentina in serie A con cui vinse una Coppa Italia nella stagione 1974-75. Da allenatore ha militato con varie società toscane in varie categorie. Debutta domenica 4 marzo nel match casalingo contro il Viareggio.