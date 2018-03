Serie D

Viareggio e Forte Querceta vincono 2-0 e riavvicinano la vetta mentre il Seravezza pareggia a Finale

Categoria: Serie D Pubblicato Lunedì, 26 Marzo 2018 00:44 Scritto da Simone Ferro

Nella 28ª giornata (undicesima di ritorno) del campionato interregionale di Serie D (girone E tosco-ligure) il Viareggio 2014 ha espugnato 2-0 l'ingiocabile campo di Arma di Taggia battendo un'Argentina in disarmo grazie alla doppietta del difensore Giovanelli, eroe di giornata in casa bianconera. Per le zebre di Carletto Bresciani è la terza vittoria di fila. E il Viareggio ora è a -5 dalla vetta.

Stesso risultato anche per il Real Forte dei Marmi Querceta (a -7 dal primo posto) che fra le mura amiche del "Necchi-Balloni" s'impone 2-0 su uno Scandicci che veniva da 4 successi consecutivi. I bianconerazzurri di Francesco Buglio (che non vincevano dal 28 gennaio) la spuntano grazie al 9° centro stagionale di Ferretti in apertura (non segnava dal 3 dicembre) e al 1° di Aliboni in chiusura (gran gol da 40 metri). Vittoria dedicata alla famiglia Carducci che piange il mitico Mario, storico custode dello stadio fortemarmino.



Pareggia invece il Seravezza Pozzi che fa 0-0 a Finale Ligure, non incassando gol per la seconda domenica di seguito.



Intanto rallenta il duo di testa visto che perde sia il Ponsacco capolista (2-1 in casa col GhiviBorgo) che il Sanremo (2-1 nel derbyssimo ligure col Savona) e così ne approfitta la lanciatissima Albissola (ora a -4 dal primo posto). E ad avvicinarsi sono pure Viareggio e Real FQ. A 6 giornate dalla fine tutto può ancora succedere e ognuna delle prime 6 è autorizzata a crederci, forse persino il rigenerato Savona. Intanto, mentre la Massese ha perso di nuovo (2-0 in casa col San Donato Tavarnelle), giovedì (29 marzo) si torna subito in campo nel turno infrasettimanale prima della sosta pasquale.