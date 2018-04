Serie D

Il Viareggio torna ai 3 punti e aggancia al 4° posto un Real FQ che ha di che recriminare per l'1-1 con la Rignanese. Pari anche del Seravezza

Categoria: Serie D Pubblicato Lunedì, 16 Aprile 2018 17:31 Scritto da Simone Ferro

Nella 31ª giornata (quattordicesima di ritorno nonché quartultima) del campionato interregionale di Serie D (girone E tosco-ligure) il Viareggio 2014 batte 2-0 ai Pini il Finale Ligure con un gol per tempo di Vanni (al 14° centro in questo campionato: gol tutti su azione i suoi) su invito di Lamioni e di Chicchiarelli che pianta la sfera all'incrocio con una vera prodezza. I bianconeri di 'Carletto' Bresciani così non solo si mantengono in zona playoff ma agganciano anche al quarto posto il furibondo Real Forte dei Marmi Querceta che pareggia 1-1 in casa con la Rignanese. Passati in vantaggio col terzino sardo classe '99 Mastino su grande assist di capitan Fabio Biagini, i bianconerazzurri dominano la partita ma vengono raggiunti a tempo scaduto su rigore inesistente. Nel Real FQ è stata l'ultima gara di Matteo Gentili: il forte difensore lascia la squadra di Francesco Buglio per approdare in tv alla corte di Barbara D'Urso come concorrente del Grande Fratello.

Pareggia anche il Seravezza Pozzi che fa 0-0 sul campo del San Donato Tavarnelle.



Intanto in testa alla classifica è sempre bagarre, con le solite 3 squadre raccolte in 2 punti: l'Albissola (alla settima vittoria consecutiva... anche se stavolta è tornata a prender gol) ha vinto 2-1 nel derby ligure con la Lavagnese, il Ponsacco ha espugnato Scandicci 1-0, l'Unione Sanremo l'ha spuntata 1-0 sul GhiviBorgo. A tre giornate dalla fine può ancora succedere tutto... e il contrario di tutto. Bellissima anche la lotta playoff, che coinvolge le formazioni versiliesi, oltre al Savona, e in cui si è rilanciata pure la Massese (che ha vinto 3-0 a Montecatini con gol di Gioè e doppietta del classe '98 Riccardo Benedetti).