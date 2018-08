Serie D

Partita anche sul campo la nuova Massese. Da ieri in ritiro a Careggine.

Categoria: Serie D Pubblicato Giovedì, 02 Agosto 2018 00:24 Scritto da Aldo Antola

Massa. Si cominciano a vedere i primi concreti movimenti sul campo della Massese edizione 2018-2019. Da Careggine, in Garfagnana è partito il lavoro della nuova Massese che ha portato in ritiro col tecnico Bruno Caneo un bel gruppo di atleti che nel pomeriggio hanno sostenuto il primo allenamento. Dal comuncato della società però al “momento tutti i giocatori sono da considerarsi in prova, visto che tutto è nuovo, e non è escluso che altri giocatori si aggregheranno alla squadra nei prossimi giorni. Lunedi 6 agosto , sempre presso il campo sportivo di Careggine sarà effettuato il primo test match alle 18,30 con il Pontecosi. Una seconda amichevole ci sarà giovedi 9 agosto alla stessa ora contro il River Pieve di Edoardo Micchi. Il ritiro proseguirà fino al 13 agosto”.

Rosa Massese in ritiro a careggine.

Allenatore Bruno Caneo, assistito da Paolo Malfanti, preparatore portieri Savino Freda, massaggiatore Fausto Ferrari..

Portieri: Alberto Perucca, ( classe 95 provenienza leganes B), Ilia Sinani ( Albania), Riccardo Tonelli 2000 Massese).

Difensori: Samuele Mosti ( 98 Ms), Jacopo Lecchini ( 2000 Ms), Andrea Magazzù (2000 Ms), Riccardo Lucaccini (98 Ms).

Centrocampisti: Gonzalo Sorbo ( Argentina, 96 Deportivo Palencia), pavle Propadalo (95 Serbia Cacak), Matteo De Wit ( 98 atletico Piombino), Luca Milanese (2000 Trino), Angelo Rubino (96 Novoli), Samuele Bordini (98 Massese), Davide Della Pina (99 Massese).

Attaccanti: Nicola Aldrovandi (2000 Carrarese), Lucas Cini ( Brasiliano 99 Timbers Academy), Haris Ibrahimovic (98 Finlandia), Francesco Saia

(2000 Frosinone), Matteo Rava (2000 Massese), Alessandro Balestri (99 Massese)Andrea Lorenzini (97 Fezzanese).