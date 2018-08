Serie D

Serie D - a Viareggio si fa sul serio! preso Yuri Papi

Categoria: Serie D Pubblicato Domenica, 05 Agosto 2018 09:27 Scritto da Redazione

Dopo le numerose partenze il diggì Doga in perfetta sintonia con il diesse Reccolani stanno costruendo un Viareggio che sarà sicuramente competitivo in questo difficilissimo torneo che ormai è alle porte, intanto un altro giocatore si lega al Viareggio 2014: è Yuri Papi, fratello maggiore di Mattia (che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia bianconera). Centrocampista classe 1993, è cresciuto nelle giovanili di Spezia e Lecce, per poi accumulare esperienze con Borgo a Buggiano, Gavorrano, Mirandela (club portoghese), Pietrasanta, Nardò, Novese, Borgosesia, Ponsacco, Sporting Recco e Albissola, con cui ha ottenuto la promozione dalla D alla C. Papi è già sceso in campo dal primo minuto nell'amichevole disputata giovedì scorso dalle zebre contro la Primavera dell'Empoli.