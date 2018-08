Serie D

Serie D: le amichevoli delle "nostre" squadre toscane

Categoria: Serie D Pubblicato Domenica, 05 Agosto 2018 11:38 Scritto da Marco Morelli

Si sono giocate sabato diverse amichevoli delle nostre squadre che partecipano al campionato nazionale di Serie D. Bene il GhiviBorgo di mister Pagliuca che ha avuto la meglio sul Varese per 2-1: La rinnovata Aglianese pareggia con il Pontedera, Il Poggibonsi batte la Sangiovannese 1-0, San Donato e Pistoiese finisce in parità (0-0), il Tuttocuoio gioca e convince contro l'Urbino Yaccola di mister Gabriele Lazzerini, il Ponsacco alla ricerca della migliore condizione viene battuta dal Montignoso, formazione totalmente rinnovata iscritta al campionato di Eccellenza, Finisce 6-1 in favore dei gialloblù l'amichevole tra Real Forte Querceta e Carrarese.

Ghivizzano B.-Varese 2-1

GHIVIZZANO B.: Sottoriva, Gargano, Barsotti, Tagliavacche, Sciannamè, Diana, Marino, Nolè, Ortolini, Frugoli, Presicci. A disp.: Petroni, De Santis, Maccabruni, Dell’Orfanello, Ghini, Chianese, Marigliani, Micchi, Nottoli, Miele, Zadrina, Cortopassi, Massaro, Pietrazzini. All.: Pagliuca

VARESE: Calandra, Lonardi, Bianchi, Corti, Travaglini, Simonetto, Mondoni, Bagatti, Diaz, Lercara, Livari. A disp.: Scapolo, Mochi, Certari, M’Zoughi, Muna, Mancinelli, Magoga, Mauro, Silla, Mocera. All.: Domenicali.

RETI: 40' Ortolini, 51' Mauro, 81' Marigliani.

Dopo l’ottimo pareggio senza reti nell’amichevole con lo Scandicci, il Ghiviborgo trionfa 2-1 nel secondo test stagionale con il Varese. Prosegue alla grande la preparazione degli uomini di Pagliuca in vista della prossima stagione nel campionato di Serie D. Una squadra arricchita da continui colpi di mercato, che ha già una certezza: bomber Raffaele Ortolini. È il perno d’attacco del Ghiviborgo e del Pisa beach soccer a segnare il gol del vantaggio. La rete arriva al 40’ quando, all’altezza del dischetto di rigore, Ortolini non perdona su assist di Diana con una passaggio da centrocampo. Al 5’ del secondo tempo il Varese agguanta il pareggio. Nella seconda frazione di gioco mister Pagliuca effettua molti cambi, concedendo minuti di gioco a tutta la rosa: entrano Ghini al posto di Nolé, Nottoli e Maccabruni al posto di Diana e Presicci. Al 20’ escono Ortolini, Tagliavacche e Barsotti ed entrano Micchi, Chianese e De Santis. Al 30’ il cambio del portiere: entra Petroni. Entra anche Paolo Marigliani, che segna subito su azione filtrante di Frugoli al 40’. La partita fiinisce 2-1 per il Ghiviborgo. (FONTE: luccaindiretta.it)



Aglianese-Pontedera 0-0

AGLIANESE (4-3-1-2) Ferrara; Barellini (1′ s.t. Leonardo Chiti), Fedi, Zuccarelli, Zellini (30′ s.t. Macchioni); Di Vito (30′ s.t. Gerti Bibaj), Mugelli, Maccagnola (1′ s.t. Ndou); Gersi Bibaj (17′ s.t. Dingozi); Rosati (dal 21′ s.t. Maccagnola), Marzierli (1′ s.t. Tempesti). All. Fanani.

PONTEDERA (3-5-2) Biggeri (1′ s.t. Sarri); A. Benedetti (1′ s.t. Fontanesi), Borri (1′ s.t. Vettori), Ropolo (20′ s.t. Prete); Raimo (1′ s.t. Marseglia), Bruzzo (1′ s.t. Calcagni), Caponi (1′ s.t. La Vigna), Gargiulo (1′ s.t. Giuliani), Masetti (1′ s.t. Magrini); Tommasini (1′ s.t. R. Benedetti), Mannini (1′ s.t. Pinzauti). All. Maraia.

Altro buon test contro una squadra di alta levatura per l’Aglianese, che dopo aver battuto la Pistoiese a Limite sull’Arno gioca alla pari pure contro il Pontedera, altra formazione di Serie C. È l’Aglianese la prima a sfiorare il vantaggio con un’azione personale di Marzierli, il Pontedera risponde con Mannini ma Ferrara dice no. Nel finale di tempo sono i neroverdi i riprovano con Zuccarelli (colpo di testa) e Di Vito (diagonale respinto), ma resiste lo 0-0. Nella ripresa protagonista Tempesti, con una conclusione radente che sbatte sul palo dopo l’intervento salvifico di Sarri. Nel finale bella parata di Ferrara sulla zuccata di Pinzauti, mentre dall’altra parte Zuccarelli si ritrova tutto solo davanti al portiere avversario non riuscendo però a inquadrare la porta. Non hanno preso parte alla gara Tognarelli in difesa, Gialdini a centrocampo e Frati in attacco, tutti fuori a scopo precauzionale. (fonte aglianesecalcio1923.it).

Poggibonsi-Sangiovannese 1-0

POGGIBONSI: Rossi, Tafi, Ciolli, Galbiati, Fatticcioni, Calonaci, Miccoli, Kamberi, Pagnotta, Marabese, Motti. A disp.: Salvadogi, Zanaj, Veraldi, Mazzolli, Balestra, Cicali, Riccobono, Giardulli, Antonaccio, Bartolini, Bongini. All.: Bifini.

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Piazzesi, D’Anna, Mazzolli, Benedetti, Scoscini, Mugelli, Rontini, Paccagnini, Disanto, Baldesi. A disp.: Garbinesi, Tafani, Calori, Marghi, Lorenzoni, Tacconi, De Carlo, Somigli, Gerardini, Regoli, Diletto, Polo. All.: Buso.

RETI: 80' Cicali.



S.Donato Tavarnelle-Pistoiese 0-0

S.DONATO TAVARNELLE: Signorini, Di Renzone, Vecchiarelli, Calonaci, Zambarda, Frosali, Rosseti, Gemignani, Pozzi, Russo, Giordani. A disp.: Fenderico, Ariani, Brenna, Bruni,Petracchi, Biagioni, Favilli, Meucci, Giorgio, Montini, Scaramelli. All.: Fusci.

PISTOIESE: Meli, Dosio, Regoli, Terigi, Muscat, Minardi, Hamlili, Vitiello, Cellini, Fanucchi, Latte Lath. A disp.: Crisanto, Luka, Luperini, Cerretelli, Tartaglione, Nieri E., Sallustio, Rafati, Cagnano, Gaggioli, Nossa, Scalera, Nieri M. All.: Indiani.



Tuttocuoio-Urbino Taccola 2-0

TUTTOCUOIO 1T (4-3-3): Lombardi; Ceccarello, Bianconi, Anichini, Bertolucci; Guidelli, Kader, Patteri; Maggiari, Di Paola, Raggi.

TUTTOCUOIO 2T (4-3-3): Marrucci; Segantini, Mazzola, Cascone, Bertolucci; Ferretti, Fino, Guidelli; Bellante, Di Paola, Costalli. All. Masini.

URBINO TACCOLA (4-4-2): Franchi L, Gelli, Franchi N, Cecchi, Ghimenti, Taglioli, Dembele, Anzilotti, Fermi,Ibra, Castellini. A disp. Baroni, Pietranera, Cibeca, Salvini, Koulibaly, Ghelardoni, Cavallini, Gulsano, Selmi, Leoncini, Tommasi. All. Lazzerini.

RETI: 37' Guidelli, 40' Di Paola.

Prima uscita stagionale per Tuttocuoio e Urbino Taccola al "Leporaia" di Ponte a Egola, con il successo della Truppa di Masini per 2-0 per effetto delle reti di Guidelli e Di Paola alla fine del primo tempo. Entrambi i tecnici hanno utilizzato tutti gli elementi a propria disposizione, si è giocato in un pomeriggio molto caldo e i ritmi inevitabilmente ne hanno risentito. Prossimo impegno per i neroverdi mercoledì 8 agosto contro la Pistoiese sempre alle 17.30.



Ponsacco-Montignoso 1-2

PONSACCO 1920: Bulgarelli (dal 1'st Cirelli); Tazzer (dal 18'st Mariani), Colombini (dal 1'st Benvenuti), Mazzanti (dal 18'st Colombini), Menichetti (1'st Carlucci); Onnis, Caciagli, Mariani (dal 1'st Lici); Remorini; Tehe (dal 1'st Ciappi) (dal 18'st Semprini), Vanni (dal 1'st Traversari) . A disp. Cirelli, Ghelardoni, Semprini, Bartolozzi. All. Maneschi.

MONTIGNOSO: Cappellini; Cinquini, Signorini, Della Maggiora, Ceccarini (dal 9'pt Francini); Piscopo (dal 39'st Marchetti), Bedini, Benassi (dal 6'st Tazzini); Tonazzini(dal 31'st Giorgini), Geraci (dal 18'st Puccineli), Nigiotti (6'st Offretti). A disp. Grippini, Francini, Marchetti, Barbieri, Puccinelli. All. Gassani

RETI: 2' Tonazzini, 11' Mazzanti; 69' rig. Tazzini.

Pesa la settimana di duro lavoro al Centro Coni di Tirrenia sulle gambe dei rossoblù che, alla seconda uscita stagionale, rimediano una sconfitta (2-1) contro il Montignoso, coriacea formazione di Eccellenza, scesa al Comunale di Ponsacco per cogliere il risultato di prestigio..Una battuta d'arresto indolore, arrivata in una parte “vera”, dai contenuti agonistici importanti e in cui, comunque, la squadra di mister Maneschi ha mostrato anche buone cose: Caciagli ha già preso in mano le redini del centrocampo e, in difesa, Tazzer sulla fascia destra spinge come un ossesso e, al centro, l'intesa fra Mazzanti e il nuovo arrivato Colombini funziona già più che bene. Una settimana di preparazione, però, si è fatta sentire sulle gambe dell'Fc Ponsacco 1920 che è mancato un po' di lucidità e rapidità negli ultimi trenta metri. Si spiega così la battuta d'arresto contro il Montignoso, oltrechè con il fatto che mister Maneschi ha dato spazio a tutti gli elementi a disposizione (lasciando a riposo precauzionale Doveri e Castorani) mentre il Montignoso ha dato più spazio agli elementi di maggiore esperienza e personalità. Pronti via e gli apuani sono in vantaggio (2') grazie ad un inserimento di Tonazzini, che brucia tutti sul tempo e insacca alle spalle di Bulgarelli un bel traversone di Geraci. La reazione dell'Fc Ponsacco 1920, però, è immediata e all'11' arriva subito il pari con una bella incornata di Mazzanti. La partita la fanno i rossoblù che, però, mancano di un pizzico d'incisività negli ultimi trenta metri e, soprattutto nel secondo tempo quando la fatica si fa sentire, accusano un po' le ripartenze del Montignoso che prima (20') centra un palo con Offretti e poi (24') sigla il gol della vittoria con Tazzini su rigore per un atterramento in area di Bedini.

Fiorentina Primavera-Scandicci 1-0

FIORENTINA PRIMAVERA: Chiorra, Ferrarini, Simonti, Antzoulas, Gorgos, Gillekens, Hanuljak, Beloko, Longo, Meli, Koffi. A disp.: Brancolini, Dutu, Siniega, Ponsi, Gelli, Lakti, Bigica, Toure, Pierozzi, Fiorini, Servillo, Nannelli, Corigliano, Spalluto. All.: Bigica.

SCANDICCI: Timperanza, Camilli, Cauterucci, Martini, Pezzati, Andreotti, Saccardi, Poli, Pecchioli, Gianotti, Bragadin. A disp.: Nigro, Gelli, Iaquinandi, Sinisgallo, Pietrobattista, Vangi, Intreccialagli, Gianchecchi, Marangon. All.: Davitti.

La Fiorentina Primavera si trova in ritiro da pochi giorni a San Piero e oggi è scesa in campo per la prima amichevole della nuova stagione. I viola si sono confrontati contro lo Scandicci ed hanno vinto per 1-0 con il gol arrivato nel secondo tempo grazie al subentrante Dutu.





Acquapendente-Sinalunghese 3-1

SINALUNGHESE: Marini, Leti, Calveri, Fanetti, Barbagli, Montagnoli, Chiasserini, Cerofolini, Rossi, Lucatti, Esposito. All.: Fani.

RETE: Chiasserini.



IV Memorial Fanani

Seravezza P.-River Pieve 1-0 (Cornacchia)

Castelnuovo G.-Seravezza P. 0-2 (Podestà, Rodriguez)



Real Forte Querceta-Carrarese 1-6 (ore 18)

REAL FORTE QUERCETA: Puccini, Maffini, Materazzi, Biagini, Guidi, Romiti, Rinaldini, Remedi, Falchini, Amico, Vignali. A disp.: Agozzino, Bertoni, Scaramelli, Castellacci, Gemignani, Fall, Lazzarini, Credendino, Pugliese, Matteoni. All.: Bresciani.

CARRARESE: Sarr, Murolo, Alari, Maccarone, Tavano, Ricci L., Foresta, Addiego Mobilio, Cardoselli, Ricci G., Valente N. A disp.: Rollandi, Carissoni, Agyei, Rosaia, Fantini, Caccavallo, Piscopo. Pugliese. All.: Baldini.

RETE: rig. Guidi, Mobilio 2, Valente, Ricci L., Maccarone, Fantini.



Aquila Montevarchi-V.A.Sansepolcro 3-1

AQUILA MONTEVARCHI: Pellegrini, Achy, Biagi, Salvadori, Lischi, Donatini, Regoli, Amatucci, Adami, Visibelli, Masini. A disp.: Bucciero, Migliorini, Meledandri, Fofi, Rialti, Meazzini, Cecci, Gistri, Mannella, Paolini, Parigi. All.: Venturi.

V.A.SANSEPOLCRO: Giorni G., Selvaggi, Beers, Bianchini, Giorni M., Gorini, Carbonaro, Massai, Mencagli M., Valori, Braccini. A disp.: Occhini, Ali, Farinelli, Fabianelli, Bacciarini, Comarini, Cano, Scarselli, Giovagnini. All.: Bricca.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

RETI: 5' Masini, 48' Fofi, 77' Parigi, 42' Gorini.



Questo pomeriggio (domenica 5 agosto), sono previste due amichevoli: Gavorrano-Atletico Piombino (ore 18) e Pianese-Grosseto (ore 17).