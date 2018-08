Serie D

Buon test fra Ponsacco e Montignoso con gli ospiti che vincono 2-1

Categoria: Serie D Pubblicato Domenica, 05 Agosto 2018 17:59 Scritto da Aldo Antola

Ponsacco. Buon galoppo fra il Ponsacco rinforzato ed il Montignoso erede della Portuale che a Montignoso sembra aver trovato nuova vita. La gara ha dimostrato una miglior preparazione degli ospiti ma per la squadra di Maneschi non dovrebbero esserci problemi al termine all'inizio del campionato. Vittoria esterna dal doppio valore per il nuovo Montignoso Fc perchè ottenuta in trasferta e perchè contro una formazione rinforzara rispetto a quella della scorsa stagione che pur aveva sfiorato la promozione in serie C. Ma in casa rossublù montignosina, dopo la soddisfazione per il successo e la bella prova, si resta saldamente a terra perchè siamo appena all'inizio di stagione e va considerata sia la diversa preparazione che le motivazioni che in certe amichevoli stimolano di più le squadre di categoria inferiore. “ Una bella prova ed una vittoria importante per i nostri programmi” ci ha detto appena finita la gara il Dg ospite Antonino Maccarone, considerazione poi ponderata più a freddo dal tecnico Gassani il giorno dopo. “ Una vittoria che non porta punti, quindi non vale nulla – ci dice Gassani – era un allenamento per migliorare gli aspetti fisici e tattici e l'abbiamo svolto nel migliore dei modi. Certo dal punto di vista mentale dopo certe prestazioni si lavora meglio ma abbiamo ancora tanto da lavorare per arrivare al top e questo è l'unico aspetto che conta”. Poi il mister aggiunge. “ Voglio ringraziare il Ponsacco e mister Maneschi per averci dato la possibilità di confrontarci con loro davanti ad una splendida cornice di pubblico ed in un impianto storico. Sono test che ci consentono di migliorare e di accrescere il nostro bagaglio personale perchè quando si gioca contro quelli bravi si impara”.

Dunque la partita. Subito in vantaggio il Montignoso al 3' con Bigiotti che si porta sul fondo e crossa per Tonazzini che realizza. Malgrado il caldo partita vivace e cambi di campo. Al 14' arriva il pareggio con colpo ndi testa di Mazzanti, ex Massese ( anche Remorini ha giocato), che sfrutta la sua elevazione su un calcio d'angolo. Al 70 Montignoso nuovamente in vantaggio su calcio di rigore. Viene atterrato in area Bedini e dal dischetto Tonazzini mette a segno la rete decisiva. Vediamo le formazioni.

Montignoso: Cappellini, Cinquini, Ceccarini , Bedini, Signorini, Della Maggiora, Tonazzini, Piscopo, Geraci, Benassi, Nigiotti. (entrati Francini, Offretti, Giorgini, Marchetti, Puccinelli, Tazzini) All. Matteo Gassani.

Ponsacco: Bulgarelli, Hazzer, Menichetti, Caciagli, Colombini, Mazzanti, Mariani, Olniss, Vanni, Remorini, Tehe. (Entrati Lici, Carlucci, Ghelardoni, Semprini, Ciappi). Allenatore Giovanni Maneschi.

Reti: 3' e 70' Tonazzini, 14' Mazzanti.