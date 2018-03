Empoli FC

Dalla Francia occhi puntati su Bennacer.

Pubblicato Giovedì, 15 Marzo 2018

Secondo quanto riportato dai colleghi di PianetaEmpoli dopo le brillanti prestazioni in maglia azzurra e la convocazione in nazionale, Ismael Bennacer avrebbe destato interesse in Francia, più precisamente al Marsiglia dove attualmente dirige a livello tecnico l'ex tecnico della Roma Garcia, grande amico di Andrea Azzoli.



Oltre all'Arsenal che sta valutando il rientro del giocatore, poiché i Gunners hanno la possibilità di pareggiare la miglior offerta dell’Empoli per riprendersi il giocatore,Il tecnico francese avrebbe infatti messo gli occhi sull'algerino, che di fatto è stato uno dei migliori negli ultimi mesi.