FOGGIA (3-5-2) – 1 Guarna; 5 Tonucci, 31 Camporese, 14 Martinelli; 25 Gerbo, 26 Agazzi (dal 17′ st 7 Greco), 4 Agnelli (dal 24′ st 32 Scaglia), 18 Deli, 11 Kragl; 17 Nicastro (dal 30′ st 10 Duhamel), 19 Mazzeo. A disp. 22 Noppert, 6 Loiacono, 8 Fedato, 9 Beretta, 13 Zambelli, 23 Rubin, 27 Floriano, 29 Ramè, 33 Calabresi. All. G. Stroppa

EMPOLI (4-3-1-2) – 25 Gabriel; 28 Di Lorenzo, 3 Maietta, 13 Luperto, 23 Pasqual; 10 Bennacer, 19 Castagnetti, 4 Brighi; 6 Zajc (dal 37′ st 20 Lollo); 17 Rodriguez (dal 16′ st 15 Traore), 11 Caputo (dal 45′ st 7 Piu). A disp. 21 Terracciano, 22 Giacomel, 18 Polvani, 34 Imperiale, 33 Canestrelli, 8 Krunic. All. A. Andreazzoli

Arbitro: Sig. D. Ghersini di Genova (Dei Giudici-Lombardi \ IV° Uff.le Fourneau)

Marcatori: 17′ Zajc (E), 8′ st Rodriguez (E), 42′ st Caputo (E).

Note: Angoli Foggia 7 Empoli 8. Ammonito: Agazzi (F) al 38′ pt. Recupero: 1′ (pt), 5′ (st).

Lunedì di Pasquetta con l’Empoli in campo allo “Zaccheria” di Foggia, per recuperare la sfida della giornata numero otto rimandata ad inizio mese di marzo a causa del grave lutto che ha colpito il calcio italiano con la perdita di Davide Astori. L’Empoli, in completa muta bianca, gioca contro una delle formazioni più in forma del campionato: arriva a questa sfida senza Donnarumma e Veseli (entrambi infortunati), che si vanno a sommare alle assenze di Mchedlidze, Provedel e Piu. Andreazzoli recupera Krunic e Piu, che però non essendo al top vanno in panchina, e Rodriguez va a fare coppia d’attacco con Caputo. Nel Foggia, che scende in campo con la casacca a bande verticale rossoneri, conferma del 3-5-2 con la coppia offensiva composta da Mazzeo e Nicastro, in difesa due ex Martinelli e Camporese.

Campo in buone condizioni, fa caldo a Foggia dove c’è il pubblico delle grandi occasioni.

PRIMO TEMPO – Primo pericolo della partita al 6′ ad opera del Foggia: Gerbo largo a destra prova una conclusione, smorzata da una deviazione di Luperto, Gabriel respinge con i pugni poi interviene l’arbitro per una segnalazione di fuorigioco.

La risposta dell’Empoli al 9′: Rodriguez da posizione defilata sulla destra batte a rete, deviazione provvidenziale di Tonucci con palla che si allontana dalla porta e con Caputo che era appostato a pochi passi dalla porta difesa da Guarna.

Prova ad accendersi l’Empoli. Occasionissima al minuto 11: azione prolungata degli azzurri che si sviluppa sulla corsia destra, improvviso cambio fascia per Caputo che, approfittando di una disattenzione di Tonucci, prova a sorprendere Guarna con un tiro rasoterra incrociato. Attento il portiere dei padroni di casa che respinge con i piedi. Un minuto dopo pressione dell’Empoli con Caputo che guadagna il primo angolo del match.

Al minuto 14′ ancora un’altra grande occasione per gli azzurri: da fondo campo Guarna sbaglia la rimessa e serve Zajc al limite, lo sloveno controlla e mira l’angolino colpendo un palo clamoroso.

L’Empoli ora detta i ritmi del gioco e al 17′ passa in vantaggio con un’altra giocata di Zajc che, da posizione angolata sulla destra, piazza il pallone nell’angolino opposto. E’ il settimo sigillo in campionato da parte del fantasista azzurro, il sessantanovesimo in questa stagione: l’Empoli eguaglia il record di gol segnati in un campionato di Serie B, fatto registrare al termine della stagione 2012/13.

I pugliesi provano ad organizzarsi e tentano una reazione che arriva al 20′ con un tiro dal limite di Nicastro, deviato dagli azzurri per il primo angolo in favore dei padroni di casa. La partita si accende perchè ora il Foggia reagisce colpo su colpo. Al 21′ contropiede azzurro con Caputo che anziché servire Rodriguez sulla destra preferisce Zajc a sinistra, il cross dello sloveno questa volta è facilmente controllabile dalla difesa del Foggia. I rossoneri capovolgono la situazione e Nicastro di testa, su cross dalla sinistra di Kragl, alza di poco sopra la traversa.

Al 27′ azione corale del Foggia: Agnelli effettua un bel taglio verso Kragl che, smarcato in area di rigore leggermente decentrato sulla sinistra, batte al volo di collo pieno, palla sull’esterno della rete. Tre minuti e la replica azzurra: Brighi apre a destra per Di Lorenzo, subito per Bennacer che suggerisce in profondità per Rodriguez, lo sprint dello spagnolo sulla destra ed il cross dal lato corto verso Caputo, il numero undici smarcato dalla parte opposta arriva sul pallone con un attimo di ritardo a porta completamente sguarnita.

Minuto 38′ Caputo-Zajc-Caputo, triangolo in un fazzoletto dentro l’area di rigore del Foggia, e conclusione del capocannoniere della B con palla a girare che termina di poco alta sopra la traversa.

Al termine di un’azione insistita degli azzurri, è il minuto 42′, ci prova Maietta dai venti metri con pallone sul fondo di poco. Due minuti dopo (44′) lancio di Bennacer, Tonucci manca il pallone di testa, e Caputo che davanti a Guarna tocca male e manda a lato. E’ l’ultima emozione di un primo tempo divertente, condizionato certo da un caldo anomalo per il periodo (si gioca comunque dalle 12.30 con il sole nella sua angolazione più alta, questo va detto, ndr), ma con tante occasioni da annotare sul taccuino: dopo un minuto di recupero squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO – Partenza importante del Foggia che al 2′ costruisce subito una palla gol: cross da destra di Deli e Nicastro che in spaccata devia sul fondo. Al 6′ punizione dai venticinque metri per il Foggia da posizione leggermente defilata sulla sinistra: Kragl prova la botta, Gabriel respinge il pallone che era stato indirizzato all’angolino basso alla destra del portiere brasiliano.

Il Foggia preme, alza il ritmo del match, gli azzurri soffrono e tengono ma con molta più fatica rispetto alla prima frazione di gioco. Nel momento migliore dei padroni di casa gli azzurri raddoppiano (8′). Da una rimessa con le mani battuta da Di Lorenzo, che scambia con Castagnetti, arriva il gol numero quattro in maglia azzurra di Alejandro Rodriguez. Di Lorenzo effettua un cross rasoterra dalla destra, Martinelli manca l’aggancio sul pallone, e Rodriguez partito in posizione regolare trafigge con un diagonale il portiere Guarna.

Per l’Empoli e per Rodriguez non c’è tempo per fare festa perché pochi minuti dopo un brivido percorre la schiena dei tifosi azzurri: duro scontro a centrocampo tra lo spagnolo, in vantaggio sul pallone, e Kragl. Per l’arbitro non c’è fallo, facendo infuriare Andreazzoli in panchina, ma Alejandro resta a terra, ed è costretto ad uscire in barella, toccandosi il ginocchio e urlando di dolore. Al suo posto entra Traore. Pochi istanti dopo Alejandro si alza e da solo torna negli spogliatoi, ma le notizie che trapelano parlano non solo di duro colpo ma almeno di una distorsione, sperando non ci siano danni.

Occasionissima per il Foggia al 26′: delizioso pallonetto di Deli per Mazzeo, tiro al volo di destro e Gabriel con i piedi respinge.

Al 28′ episodio importante per il cammino degli azzurri in campionato: ammonito Castagnetti per un fallo a centrocampo, era diffidato salterà la trasferta di La Spezia di sabato prossimo, doveva capitare prima o poi ma siamo sicuri che Andreazzoli avrebbe fatto volentieri a meno.

Il Foggia spinge, l’Empoli però da la sensazione di poter reggere l’urto. Prova a spezzare il forcing dei pugliesi l’Empoli con Caputo (34′) che dalla trequarti tenta il pallonetto beffa per Guarna, la conclusione è però un po’ al rallentatore, così l’estremo difensore dei padroni di casa fa in tempo a recuperare.

Un minuto dopo sugli sviluppi di un angolo ci prova Camporese dal limite, para a terra Gabriel, con il pallone che passa in una selva di gambe.

Il Foggia, con in campo Duhamel, ora spinge al massimo: l’ex bomber della Ligue 2 francese nel 2014 però viene tenuto a distanza di sicurezza dalla difesa azzurra. Mazzeo non sfrutta due buone occasioni anche perchè stremato dalla fatica di una partita giocata sotto un sole importante e quasi sempre a rincorrere gli azzurri che partono dietro nell’impostazione del gioco.

Così con il passare dei minuti e con il risultato che non cambia si percepisce che il Foggia stia accusando il colpo psicologico del doppio svantaggio. L’Empoli tiene più a controllare che rischiare qualcosa, ma la davanti c’è Caputo che scalpita e ha una voglia matta di tornare al gol. Così al 42′ il gol del capocannoniere della Serie B arriva davvero: l’Empoli va in pressing alto e conquista il pallone con Bennacer e Di Lorenzo che si scambiano il pallone, la sfera arriva a Brighi che dal limite non ci pensa due volte e batte a rete. Guarna respinge ma la palla schizza a Caputo che anticipa anche Lollo e ribadisce in rete. La terza rete azzurra, che forse è una punizione esagerata per il Foggia di Stroppa, chiude definitivamente il match perché i pugliesi ovviamente non hanno più la brillantezza necessaria per tornare in avanti. Così appare anche eccessivo il recupero di cinque minuti ma che regolamento alla mano è giusto in virtù dei cambi e dell’infortunio, speriamo davvero non grave, di Rodriguez.

Dopo il gol di Caputo le emozioni lasciano definitivamente lo Zaccheria: e il pubblico foggiano è davvero sportivissimo visto che saluta l’Empoli che esce dal campo con un lungo applauso. Applauso che arriva anche dallo spicchio del settore ospiti dove il centinaio di tifosi azzurri fa festa per il diciannovesimo successo stagionale, per una squadra quella di Andreazzoli che frantuma il record di gol fatti in serie cadetta (71 contro i 69 con Sarri in panchina, ndr)

