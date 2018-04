Empoli FC

Mister Andreazzoli alla vigilia di Carpi-Empoli

Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza nella sala stampa Antonio Bassi dello stadio Castellani in vista della gara di domani con il Carpi.

“Un gruppo che fa della normalità la sua forza non cambierà certo mentalità - ha detto il tecnico azzurro in vista delle ultime gare -. Poi è normale che si sta meglio a risultato raggiunto, ma non credo che avremo ripercussioni negative. Abbiamo fatto una cavalcata e forse non ci rendiamo ancora bene conto di quello che è stato e ci vorrà probabilmente del tempo. Credo che quello che hanno fatto i ragazzi è da ricordare e certamente rimarrà nella storia e non credo sia facile ripetersi: siamo consapevoli di questo, ma, come detto, forse la percezione reale l’avremo tra un po’. I messaggi ricevuti? È stato un piacevolissimo problema, perché ne sono arrivati tantissimi e voglio rispondere a tutti. Intanto li ho letti e mi hanno fatto piacere, e per me hanno tutti la stessa importanza perché mi hanno dimostrato che oltre l’aspetto del risultato c’è stato anche quello umano”.

“Per queste ultime giornate – ha proseguito Andreazzoli - come ci siamo dati un impegno di classifica che comprenda le ultime gare e che ad oggi ci vede sotto di due punti da chi ci precede. Gli obiettivi personali? Abbiamo quattro gare per raggiungerli ed in qualche modo provare ad entrare nella storia; abbiamo un obbligo verso noi stessi e verso il mondo esterno e da parte nostra continueremo ad essere equilibrati, rispettosi, ponderando ogni situazioni e le scelte fino alla fine”.

“Il Carpi? – ha poi detto il tecnico azzurro - Sarà una gara difficile e dove ci vorrà grande attenzione. Loro sono una squadra che subiscono pochissimo, la terza miglior difesa della B, che recupera bene palla ed è brava a ribaltare le situazioni. Inoltre ha un allenatore che ho conosciuto a Coverciano e qui quando è venuto a trovarci con il master e che mi pare abbiamo idee chiare e pochi fronzoli e che sia molto bravo e deciso. Domani andremo a disputare una partita in maniera molto seria, cercando come sempre di ottenere il massimo, sperando che gli altri che lo consentano. Come noi abbiamo i nostri obiettivi anche le altre squadre che andremo ad affrontare avranno il loro, primo fra tutti quello di sfatare la nostra imbattibilità”.

“Futuro? – ha concluso Andreazzoli - Adesso siamo più liberi mentalmente e potremo tutte le valutazioni del caso, in maniera serena, diluita e sempre razionale senza la fretta data dagli impegni. I presupposti per restare ci sono tutti, abbiamo tempo e non ci opprime: da anni mi sento libero e anche in questo caso tutto verrà fatto con la massima serenità e libertà” .

