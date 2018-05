Empoli FC

Rodriguez rimane ad Empoli: gli azzurri decidono per il prolungamento del prestito.

Pubblicato Venerdì, 04 Maggio 2018 16:30

Secondo quanto riportato dal sito dei colleghi di PianetaEmpoli.it l’Empoli avrebbe sancito l’accordo con il Chievo Verona per l’allungamento del prestito per Alejandro Rodriguez.

Il calciatore spagnolo, arrivato in azzurro nel mercato di gennaio, era approdato con la formula del prestito biennale dalla società clivense con la possibilità per i toscani di chiudere al termine della stagione in corso l’accordo.

Un gesto anche di riconoscenza per l’attaccante ex Samp e Cesena, il quale nonostante le tante panchine quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto, dando un contributo fondamentale per la promozione degli azzurri, potendo nuovamente dimostrare il suo valore nella massima serie visto il grave infortunio che gli permetterà di riscendere in campo solo nella prossima stagione.