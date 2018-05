Empoli FC

Caputo-Donnarumma: l’Empoli stende anche il Brescia. Gli azzurri vincono 2-0, ed è record per la coppia d’attacco: nessuno come loro!

Categoria: Empoli FC Pubblicato Sabato, 12 Maggio 2018 17:45 Scritto da Redazione

BRESCIA (4-3-3) – 1 Minelli; 15 Coppolaro, 3 Somma, 35 Gastaldello, 33 Longhi (dal 37′ st 16 Curcio); 25 Bisoli, 34 Tonali, 20 Ndoj; 30 Furlan (dal 35′ pt 23 Dall’Oglio), 9 Caracciolo, 27 Spalek (dal 18′ st 7 Torregrossa). A disp. 37 Pelagotti, 19 Lancini, 8 Martinelli, 11 Embalo, 18 Okwonkwo. All. I. Pulga.

EMPOLI (4-3-1-2) – 21 Terracciano; 28 Di Lorenzo, 3 Maietta, 13 Luperto, 23 Pasqual (dal 37′ st 5 Veseli); 8 Krunic, 19 Castagnetti, 10 Bennacer; 15 Traore (dal 41′ st 6 Zajc); 11 Caputo, 7 Piu (dal 18′ st 9 Donnarumma). A disp. 22 Giacomel, 25 Gabriel, 18 Polvani, 34 Imperiale, 4 Brighi, 20 Lollo, 27 Ninkovic. All. A. Andreazzoli

Arbitro: Sig. Di Martino di Teramo (Caliari-Intagliata / IV Uff.le Fontani)

Marcatori: 17′ st Caputo (E), 44′ st Donnarumma (E).

Note: Angoli Brescia 7 Empoli 8. Ammoniti: Castagnetti (E) al 11′ st, Terracciano (E) al 36′ st. Recupero: 4′ pt, 7′ st. Spettatori: 5mila.

Penultima giornata di campionato, ed Empoli di scena al Rigamonti contro il Brescia. Le rondinelle cercano punti salvezza, gli azzurri invece vogliono continuare il loro percorso in campionato. Nel Brescia schierato con il 4-3-3 c’è l’ex Michele Somma, figlio del tecnico Mario Somma, al centro della difesa. Nell’Empoli, in maglia bianca, sono diverse le novità: conferma tra i pali di Terracciano, Traore trequarti al posto di Zajc e Piu a comporre la coppia d’attacco con Caputo; Donnarumma e Zajc sono comunque a disposizione del tecnico in panchina.

PRIMO TEMPO – Dopo appena cento secondi Brescia pericoloso: lancio di Tonali per Caracciolo, con pallone che va sul fondo. L’Empoli prende da subito il pallino del gioco in mano e al 12′ costruisce una pericolosa azione d’attacco. Autore Caputo: gran controllo al limite e girata al volo con pallone che termina di poco a lato rispetto all’incrocio dei pali alla sinistra di Minelli proteso in tuffo, ma in evidente ritardo sulla sfera.

Pericoloso ancora l’Empoli in altre due occasioni. Al 17′ Piu supera Minelli in uscita e da posizione piuttosto defilata manda sul fondo, mentre tre minuti dopo un destro di Traore dal limite termina di pochissimo a lato sul montante più lontano, con Minelli visibilmente battuto.

Al 31′ ancora Empoli vicino al gol del vantaggio. Errore di Gastaldello che con un retropassaggio da centrocampo fuori misura regala il corner agli azzurri. Dalla bandierina Pasquall serve Traore a centro area: è uno schema che riesce perfettamente con il giovane numero quindici che lascia partire un forte rasoterra, deviato in angolo provvidenzialmente da un difensore del Brescia.

Al 35′ il Brescia è costretto ad un cambio forzato: Furlan accusa un problema muscolare così il tecnico Pulga, senza cambiare assetto tattico, manda in campo Dall’Oglio. Ed è proprio il giocatore appena entrato che si fa vedere con una conclusione dal limite deviata per il primo angolo della partita dei padroni di casa.

Due minuti dopo la risposta dell’Empoli con un’altra azione corale. Bennacer pesca a sinistra all’altezza del vertice dell’area di rigore Pasqual che al volo appoggia al limite per Krunic, il numero otto azzurro cerca una conclusione a girare sul secondo palo, ma il tiro non è ben calibrato e termina nettamente alto sopra la traversa.

Si fa vedere il Brescia al 40′: Caracciolo vince il duello fisico con Maietta, effettua la sponda al limite per Dall’Oglio che tenta la conclusione al volo, il tiro è però smorzato da Luperto e la palla arriva innocuo dalle parti di Terracciano. In occasione dell’azione Maietta resta a terra ed è costretto alle cure del caso.

Vicinissimo l’Empoli al gol del vantaggio: decisivo Minelli che devia in angolo su girata al volo di Caputo, su cross calibrato di Di Lorenzo. Era stato lo stesso Caputo girando il pallone all’esterno a creare i presupposti per l’azione offensiva. Sugli sviluppi del corner ci prova Castagnetti, ancora deviazione ed ancora angolo. Gli angoli consecutivi diventano tre con la successiva deviazione oltre la linea di fondo di Gastaldello. L’effettuazione del corner di Pasqual è però non efficacie e l’azione sfuma.

Nel primo dei quattro minuti di recupero c’è una chance per il Brescia con Caracciolo che da centro area si avvita e colpisce di testa, la girata è centrale e Terracciano blocca senza problemi.

E’ l’ultima emozione di un primo tempo, privo di reti ma ricco comunque di occasioni.

SECONDO TEMPO – Squadre in campo senza novità di formazione, e ripresa che inizia con un ritmo vivace. Subito un angolo per parte, con Traore e Caputo pericolosi per l’Empoli e Brescia che risponde al 5′ con una conclusione sbilenca di Ndoj alta sopra la traversa, a chiudere una buona azione corale dei padroni di casa.

L’Empoli risponde e va in gol al 7′ con Piu, ma l’attaccante azzurro al momento del perfetto lancio in area di Di Lorenzo è di poco oltre la linea dei difensori lombardi, così la rete viene annullata per fuorigioco. Gli azzurri non riescono ad essere predominanti nel palleggio, così il Brescia ha qualche spazio in più. Come al 10′ quando su cross da sinistra di Tonali Spalek, appostato sul secondo palo, devia di poco a lato. La sfuriata delle rondinelle produce un’altra occasione da gol con Terracciano che allunga la mano in presa e toglie il pallone dalla testa di Caracciolo dentro l’area piccola.

La furia del Brescia si placa e al primo affondo l’Empoli si punisce subito i padroni di casa. Discesa a destra di Di Lorenzo, movimento in profondità di Caputo, l’esterno destro serve l’assist per il numero undici che anticipa Minelli in uscita e deposita in rete per il vantaggio degli azzurri. E’ la rete numero 26 di Caputo, capocannoniere del campionato, è la rete che fa entrare l’Empoli nell’almanacco dei record. La coppia Caputo-Donnarumma è ora a quota 47 reti: superata la coppia Insigne (18 reti)-Immobile (28) del Pescara 2011/12, che si fermò a quota 46.

Subito dopo la rete che sblocca il match arriva la staffetta nell’Empoli con Piu che lascia spazio a Donnarumma, mentre nel Brescia entra Torregrossa al posto di Spalek.

L’Empoli trovato il vantaggio sfiora anche il raddoppio con Pasqual su punizione: al 21′ l’esterno sinistro sfiora la quarta rete stagionale mandando il pallone di poco a lato rispetto all’incrocio dei pali alla destra di Minelli, in netto ritardo sul pallone.

Sul contrattacco del Brescia Caracciolo viene messo giù al limite da Castagnetti: per l’arbitro è punizione che lo stesso Caracciolo batte di potenza, la conclusione sbatte sulla barriera poi l’azione sfuma con un colpo di testa di Torregrossa che gira sopra la traversa.

I padroni di casa, sotto di un gol e con la classifica che torna a fare paura, provano a dar fondo a tutte le risorse nel tentativo di raddrizzare il risultato, così la squadra di Andreazzoli è costretta alla difensiva. Al 29′ Di Lorenzo anticipa Ndoj e con una giocata si libera di due uomini ma viene steso da Ndoj, inspiegabile la scelta del direttore di gara di non concedere la punizione agli azzurri, con il Brescia che scappa in contropiede. Sull’offensiva Maietta sgambetta Dall’Oglio e giustamente in questo caso viene concessa la punizione. Dai venticinque metri ci prova così Caracciolo, con il pallone che finisce sul fondo.

Al 34′ padroni di casa pericolosi. Giocata di Tonali sulla destra, cross per Caracciolo che di testa devia sicuro verso la porta azzurra: Terracciano si esibisce in una parata plastica sotto la traversa. Il Brescia attacca a testa bassa, l’Empoli controlla e prova a ripartire con veloci azioni di contropiede. Azione che riesce al 41′ quando Di Lorenzo scende veloce a destra, scarica su Bennacer, il numero dieci appoggia in area per Caputo che controlla e al momento del tiro viene fermato in angolo da Somma. Decisivo l’intervento del giovane difensore del Brescia perchè Caputo stava per battere a rete a tu per tu con Minelli.

Mister Andreazzoli decide per il cambio: dentro anche Zajc al posto di uno stanchissimo Traore, comunque positiva in questa sue terza partita consecutiva da titolare. Dopo un’occasione per il Brescia (Terracciano respinge con i piedi una conclusione rasoterra in diagonale del solito Caracciolo, ndr) l’Empoli raddoppia. Azione di Zajc sulla destra che in due metri si fa spazio, evita il proprio marcatore e serve in area per Donnarumma. Il numero nove azzurro controlla, si gira e batte a rete, con Minelli fermo a guardare. E’ la rete numero ventidue di Donnarumma che torna solo al secondo posto della classifica marcatori: è la rete numero 48 della coppia d’attaccanti, che così migliorano ulteriormente il proprio record.

La rete dello 0-2 gela il Rigamonti, e dagli spalti si leva qualche coro proprio non gentile nei confronti della squadra di casa. Poi il quarto uomo mostra la lavagna elettronica che contiene sette minuti di recupero. Sette minuti inutili per i lombardi ormai con la testa fuori dal match, e con l’Empoli che addirittura sfiora il tris al 50′: è ancora Zajc, fresco in campo da pochi minuti, che appoggia in area per Caputo. Il bomber azzurro conclude in porta senza pensarci un secondo, Minelli respinge con i piedi ed evita la terza capitolazione.

E’ l’ultimo sussulto, anzi no. Incredibilmente al 52′ minuto, minuto centouno considerando gli undici di recupero, Bennacer ruba palla ad un avversario e manda in scena un clamoroso coast to coast; l’algerino si ferma e cerca l’assist per Caputo anzichè battere a rete. Questa volta sì è davvero l’ultimo sussulto di una partita, anche questa, stravinta dall’Empoli. Lo dicono i numeri: dal possesso palla (schiacciante!), al numero di conclusioni a rete.

Con questo successo l’Empoli sale a quota 82 punti, e arriva a 86 reti segnate: terzo miglior attacco della storia della Serie B di tutti i tempi dopo la Spal 1949/50 con 95 reti, e il Palermo che nel 2011/12 ne segnò ben 90. Si allunga invece la serie di gare utili ora a quota 27.

L’ultima nota per la curva ospiti, in festa per il successo numero 23 in campionato.

Fonte:Gabrieleguastella.it