Fumetti, figurine, soldatini, Lego, editori, fumetterie, incontri, autori, laboratori per i più piccoli: tutto questo in uno spazio comodo, sicuro e facilmente raggiungibile, con un ampio parcheggio gratuito a pochi minuti dal casello autostradale. Tutto questo è Collezionando 2018, in programma il 24 e 25 marzo al Polo Fiere di Lucca.



Organizzato dal team di Lucca Comics & Games e dall'Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), torna per il terzo anno consecutivo l'evento a misura di famiglia.



Ottanta espositori provenienti da tutta Italia porteranno tavole originali, anteprime, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte. Collezionando è anche mostre, percorsi ed esposizioni: un'installazione celebrativa per i 70 anni di Tex, una mostra per i 20 anni di Julia (la serie bonelliana di Giancarlo Berardi), gli album di figurine dei Campionati Mondiali di calcio dal 1966 fino ad oggi, un assaggio dell'arte raffinatissima di Paolo Mottura, I Rarissimi 100 del Fumetto Italiano, le copertine originali di Larry Yuma, e un percorso dal soldatino di carta alla Miniatura Storica.



Tra gli ospiti d'eccezione ci sarà il papà della Pimpa, Francesco Tullio Altan: le impronte delle sue mani entreranno nella Walk of Fame di Lucca, assieme a quelle dei miti del fumetto e dell'intrattenimento. Ma incontreremo anche Alfredo Castelli, Moreno Burattini, Giancarlo Berardi, Marco Soldi, Enzo Facciolo, Carlo Chendi, Lucio Filippucci, Paolo Mottura, Paolo Cossi, Joe Vito Nuccio, Lola Airaghi, Mauro Laurenti, Elena Mirulla, e oltre 50 altri autori di fumetto che affolleranno gli stand, l'Artist Alley (la zona dedicata agli autori), la sala incontri e lo spazio firma dediche (dove alcuni di voi potranno ricevere una stampa gratuita, dedicata, numerata e firmata in originale dai nostri ospiti).



Ben due spazi di colorazione per miniature storiche o fantasy e robot dove costruire con le vostre mani, dalla carta al modellino finale, i vostri eroi. Presente a Collezionando, Collego, il negozio di antiquariato Lego con Minifig e creazioni esclusive, tra cui il Mattoncino Collezionando 2018 e, per gli appassionati di H. P. Lovecraft, la Minifig di Cthulhu, che compare anche sul manifesto 2018 di Collezionando, disegnato da Riccardo Pieruccini (che vi aspetta all'Artist Alley, per autografare per voi il manifesto, in versione Classica o Variant).



Collezionando è passione, quindi la casa ideale per le community di appassionati del fumetto: AMys, Diabolik Club, Dylan Dog Fans Club, DylanDogofili, Papersera, SCLS - Spirito con la Scure, ZTN. Ciascuna porterà ospiti e sorprese per i visitatori, tra cui spicca "Il tesoro di Lucca", un albo speciale realizzato in comune, in tiratura limitata, con una storia inedita, sceneggiata e realizzata da otto disegnatori. E toccherà a voi completare l'albo, con le figurine speciali da scoprire solo agli stand delle community.



Ci sarà anche l'area dedicata ai più piccoli, con laboratori di Arte Bambini e di Nati per Leggere, dove, sabato 24 (ore 16.30), il grande Altan condurrà di persona un laboratorio con i più piccoli per insegnare a disegnare la Pimpa. L'Orange Team LUG, uno dei più importanti Lego User Group d'Italia, proporrà ogni giorno un laboratorio didattico e gestirà uno spazio libero continuo, per piccoli e grandi appassionati dei celebri mattoncini. E per chi vuole addentrarsi nel mondo del fumetto, suggeriamo il workshop gratuito tenuto da Cronaca di Topolina (sabato e domenica, ore 9-11, aperto agli alunni delle scuole di Lucca e a tutti i giovani) e una visita allo stand della Lucca Manga School per chi vuole accostarsi al fumetto giapponese.



E infine gli incontri a tema fumetto, come per esempio quello dedicato alla "Critica del fumetto, dalle fanzine al web", con tanti esperti allo stesso tavolo: Luca Raffaelli, Paolo Guiducci, Luca Boschi, Gianni Bono, Alessandro Bottero, o come quelli dedicati al fantastico con la tavola rotonda "Viral Lovecraft" e la presentazione del libro "Frankenstein il mito dalla scienza all'immaginario", presenti gli autori Pier Luigi Gaspa e Marco Ciardi.



L'ingresso costa € 6,00 (ridotto € 5,00), l'abbonamento per due giorni € 9,00. Tutte le informazioni aggiornate su www.luccacollezionando.com.