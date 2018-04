Eventi

Piazzale Michelangelo Firenze 20-22 aprile

RADIO BRUNO RADIO PARTNER DELL'EVENTO!

H. 12-20

Premiazione: 22 Aprile - h.20:00

Giunto alla sua nona edizione, il Gelato Festival è la più importante manifestazione dedicata al mondo del gelato all’italiana. Il concorso attraversa l'Europa e gli Stati Uniti premiando i migliori gelatieri e i gusti da loro creati per l'occasione. Un autentico festival "on the road" che da aprile a settembre si sposta in Italia e nel resto d’Europa con il suo carico di bontà, allegria, esperienza, cultura a bordo di tre food truck con laboratori, eventi e spazi degustazione. Di città in città, i maestri gelatieri e l'intera filiera del gelato artigianale saranno protagonisti di eventi che raccontano l'universo del gelato all’italiana.

I voti di una giuria di esperti e quelli della giuria popolare decreteranno il vincitore delle singole tappe. Di città in città, per tutta la durata del Festival ora dopo ora, Chef stellati, maestri gelatieri, importanti e prestigiose imprese del settore, sono protagonisti di eventi che raccontano il fantastico mondo del gelato all’italiana.

Puoi far parte anche tu di questo mondo: partecipa alla tappa più vicina a casa tua, diventa membro della giuria popolare, assaggia i migliori gusti in anteprima assoluta! Sarà anche il tuo voto, insieme a quelli di una giuria di esperti, a decretare il vincitore delle singole tappe e il nome del gelatiere che continuerà il cammino verso i Gelato Festival World Masters, la competizione globale che tra 4 anni metterà a confronto i migliori chef del mondo.