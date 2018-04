Eventi

Florence Ice Gala

Categoria: Eventi e spettacoli Radiobruno Pubblicato Giovedì, 12 Aprile 2018 17:04 Scritto da redazione

Dopo lo straordinario successo della prima edizione con il sold out del Mandela Forum di Firenze, torna FLORENCE ICE GALA, l’appuntamento con i più grandi campioni del pattinaggio artistico su ghiaccio. L’evento raddoppia: due date, sabato 12 maggio alle 21.00 e domenica 13 maggio alle 16.00, per dare a tutti gli appassionati la possibilità di ammirare i fuoriclasse di questa disciplina di grande fascino. Anche il cast si arricchisce ulteriormente: oltre al carisma travolgente del mito del pattinaggio Evgeni Plushenko, sarà presente per la prima volta a Firenze Carolina Kostner, autentica icona in Italia e nel mondo di classe ed eleganza. Oltre a loro tanti campioni che sarà possibile ammirare a Firenze dopo le Olimpiadi invernali in Corea: Aljona Savchenko & Bruno Massot, Valentina Marchei & Ondrei Hotarek, Ivan Righini, il giovane e talentuosissimo Daniel Grassl, da molti indicato come il campione azzurro del prossimo decennio, ed alcune sorprese clamorose che saranno svelate via via. In un tripudio di luci e scenografie di grande impatto, anche straordinari performers di discipline artistiche diverse

RADIO BRUNO RADIO PARTNER