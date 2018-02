Livorno Calcio

Livorno, ecco gli orari delle gare fino al termine del campionato

Categoria: Livorno Calcio Pubblicato Mercoledì, 21 Febbraio 2018 00:00 Scritto da Redazione

La Lega di serie C ha stabilito orari e giorni delle prossime partite da Marzo a Maggio 2018. Il Livorno giocherà di Sabato a partire dalla gara interna con il Cuneo. Previsti due turni infrasettimanali: con il Siena Martedì 20 Marzo alle 20:30 e Livorno-Monza il 29 Marzo alle 20:30. Il derby con il Pisa all’Ardenza è programmato per il 14 Aprile alle 14:30. Ultima in casa con la Carrarese il 28 Aprile, ultima di campionato a Piacenza il 5 Maggio alle 16:30. Le partite potranno essere soggette a spostamenti di data in base alle esigenze televisive.

9a: Livorno-Cuneo, sab 3/3, ore 14:30

10a: Giana Erminio-Livorno, sab 10/3 ore 14:30

11a: Pro Piacenza-Livorno, sab 17/3 ore 16:30

12a: Livorno-Siena, mart 20/3, ore 20:30

13a: Viterbese-Livorno, sab 24/3 ore 10:30

14a: Livorno-Monza, giov 29/3, ore 10:30

15a: Olbia-Livorno, sab 7/4 ore 14:30

16a: Livorno-Pisa, sab 14/4, ore 14:30

17a: Arzachena-Livorno, sab 21/4, ore 14:30

18a Livorno-Carrarese, sab 28/4, ore 16:30

19a: Piacenza-Livorno, sab 5/5 ore 16:30