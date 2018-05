Livorno Calcio

SOTTIL: ANCHE DOMANI COL PIGLIO GIUSTO

Categoria: Livorno Calcio Pubblicato Venerdì, 04 Maggio 2018 16:39 Scritto da redazione

Vigilia dell’ultima gara di campionato e mister Andrea Sottil si presenta ai media per il pre partita del “Garilli” di Piacenza: ” E’ stato giusto esultare e festeggiare, ma domani abbiamo un impegno ufficiale e voglio il piglio giusto e la voglia di fare bene. Vogliamo onorare il campionato e rispettiamo l’impegno. Il Piacenza è una squadra tosta e ben messa in campo. Sappiamo che le motivazioni non saranno la massimo, ma voglio concentrazione. Domani saranno premiati dei giocatori che hanno fatto meno presenze“.

Sugli impegni futuri: “La Supercoppa è un altro torneo ufficiale al quale teniamo. Sarà una bella competizione perché si affrontano le tre vincitrici dei gironi, una sorta di mini anticipo della prossima B. Ci teniamo a ben figurare“.

A cura di Paolo Nacaralo, addetto stampa AS Livorno Calcio