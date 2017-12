Pisa S.C.

La Nazione sul Pisa: "E ora: vietato abbassare la guardia"

Categoria: Pisa S.C. Pubblicato Mercoledì, 27 Dicembre 2017 14:40 Scritto da Redazione

"E ora: vietato abbassare la guardia. Lega Pro. Attesa per il match col Siena: sarà una sfida dalle ricadute (anche) psicologiche" : ecco come La Nazione apre la pagina di sport dedicata alla Serie C, guardando in casa Pisa, quando il match contro la Robur Siena è vicino.



"Non c’è da esaltarsi troppo per la facile vittoria sull’Olbia anche perché le dirette concorrenti alle prime posizioni hanno tutte vinto quasi di goleada e l’Alessandria, grande delusa per gran parte della stagione, ha trovato con il nuovo allenatore lo speed giusto per recuperare posizioni ed è già rientrata nella griglia dei playoff. Potrebbe essere un avversario molto scomodo se il Pisa non centrerà l’obiettivo del secondo posto ancora raggiungibile. Lasciamo perdere il Livorno che a questo punto può soltanto mettersi in crisi da solo, gli avversari “veri” sono il Siena e la Viterbese che i nerazzurri dovranno affrontare in trasferta": questo, analizzando la situazione nel dettaglio.

Fonte: TuttoC.com