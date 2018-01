Pisa S.C.

Viterbese-Pisa 0-0: vince la paura di perdere

Categoria: Pisa S.C. Pubblicato Domenica, 28 Gennaio 2018 20:57 Scritto da Redazione

Termina senza reti lo scontro diretto tra Viterbese e Pisa. Pareggio che va un po' stretto ai padroni di casa, sfortunati nella ripresa con due pali colpiti da Jefferson e Sini. Match subito vivace coi toscani che potrebbero passare subito in vantaggio ma Negro mette alto di testa da posizione favorevole. La reazione della formazione laziale non si fa attendere con Voltolini che deve superarsi su Jefferson e Vandeputte. Il secondo tempo comincia su ritmi più blandi ma è nuovamente Jefferson a sfiorare la rete: il centravanti brasiliano lascia sul posto Gucher e lascia partire un bel destro a giro che si stampa sul palo. La risposta del Pisa è racchiuso in uno spunto personale di Giannone, che scalda i guantoni di Iannarilli. E nel recupero un altro brivido corre lungo la schiena degli ospiti: Voltolini regala una punizione dal limite agli avversari, battuta da Sini che fa tremare nuovamente il palo con una potente conclusione col mancino.

TABELLINO:

VITERBESE (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito; Baldassin, Benedetti (46' Cenciarelli), Di Paolantonio (46' Checchin); Vandeputte, Jefferson (66' De Sousa), Calderini (71' Peverelli). A disp. Pini, Micheli, Bismark, Mendez, Zenuni, Mosti. All. Sottili

PISA (4-4-2): Voltolini; Birindelli, Ingrosso, Carillo, Filippini; Mannini (81' Cuppone), Gucher, Izzillo, Maza (60' Di Quinzio); Negro (71' Giannone), Masucci (81' Eusepi). A disp. Petkovic, Lisuzzo, Sabotic, Maltese, Materazzi, De Vitis, Langella, Zaccagnini. All. Pazienza

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Magri-Zanardi)

NOTE: Ammoniti: Masucci (P), Benedetti (V), Jefferson (V), Izzillo (P), Baldassin (V), Cuppone (P). Angoli: 7-9. Recupero: 0' pt. / 4' st.

Fonte: TUTTOPISA.IT