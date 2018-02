Pisa S.C.

Pisa, circa 700 presenti all'assemblea pubblica sullo stadio: ecco com'è andata

Tanta gente a rimarcare la passione, il coinvolgimento e l'interesse che i tifosi nerazzurri hanno sul tema della ristrutturazione dell'Arena Garibaldi. Nell'assemblea pubblica convocata dai gruppi della curva nord "Maurizio Alberti" infatti sono stati circa 700 i presenti alla stazione Leopolda per intervenire o ascoltare le parole di coloro i quali hanno potuto liberamente prendere parola.

Inizialmente è stato il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado a prendere parola seguito dal sindaco Marco Filippeschi e da alcuni consiglieri comunali come Simonetta Ghezzani e Ciccio Auletta che hanno sostanzialmente posto dubbi sul piano economico finanziario e integrazioni mancanti al progetto, Raffaele Latrofa che ha proposto di stimare il valore minimo e massimo del bene per accorciare i tempi in attesa e che l'agenzia del territorio dia la stima del bene, Valeria Antoni contraria ad una alienazione del bene, nonchè dall'assessore Andrea Serfogli il quale ha detto che si proveranno ad accorciare i tempi per avere la valorizzazione del bene, che il restyling stadio è l'unica via e che le cose pubbliche devono rimanere scuole e strade ma non lo stadio che è bene lo gestisca chi lo sa fare. Inoltre sempre Serfogli ha ribadito il lavoro per aumentare qualche posto in vista di fine stagione. Sulla convenzione l'assessore ha confermato che è a buon punto. Tutti hanno espresso il proprio parere, evidenziando pro e contro del progetto o possibili criticità. Successivamente è stato il turno dei cittadini del quartiere e di alcuni tifosi.

Ha parlato anche Alessandro Pasquarelli, amministratore delegato di Innovation Real Estate Spa (Ire), la società che ha svolto il ruolo di advisor per conto della società nerazzurra nel concorso di idee che ha portato a selezionare il progetto per il restyling dell’Arena. Pasquarelli ha detto che ci sono dettagli da discutere quando il progetto sarà partito. Far partire il progetto è la cosa più importante senza litigare adesso sui dettagli. Ha ribadito che è un bene che ci sia questo coinvolgimento pubblico, cosa mai capitata in tanti progetti; si auspica poi un miglioramento del quartiere, con condizioni difficili da peggiorare rispetto a quelle attuali. Sempre Pasquarelli dice che, appurato che via libera non ci sarà con questa amministrazione, non significa fermarsi ma anzi continuare a lavorare per andare più possibile avanti. Il problema - secondo Pasquarelli - non sono 3 o 4 mesi in più ma che il progetto inizi e giunga al termine.

Successivamente è il turno dell'avvocato Giuseppe Toscano, il quale dopo aver detto di essersi molto appassionato a questo progetto, dice di non aver firmato nessun incarico con loro perché voleva capire di chi si trattasse. Ribadendo che i tempi iniziali erano sinceramente poco realistici, ribadisce che hanno fatto bene a presentare un progetto con alcuni aspetti incompleti e dire che vogliono realizzarlo. L'avvocato dice che l'Arena ad oggi non è in elenco dei beni conferiti ad un fondo. Qualsiasi progetto non può prescindere dal fatto che lo stadio sia tra i beni disponibili. Questo passaggio è fondamentale anche perché è una richiesta di Invimit. Toscano si auspica che si faccia alla svelta perché soldi pubblici non sono tantissimi e rischiano di finire.

