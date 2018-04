Pisa S.C.

Pazzo Pisa, batte la Pro Piacenza 3-2 in pieno recupero e torna a sognare

Categoria: Pisa S.C. Pubblicato Sabato, 07 Aprile 2018 20:47 Scritto da Redazione

Il Pisa torna a vincere in casa battendo 3-2 la Pro Piacenza. Succede tutto nel secondo tempo. Al 50° Gori respinge la conclusione dal dischetto di Negro, ma si deve arrendere al tap-in vincente dell'esterno che porta avanti i pisani. Poi finale pazzesco, vietato ai deboli di cuore. All'83°pareggiano gli emiliani con il difensore Paramatti, da poco in campo. Neanche il tempo di ripartire e il Pisa torna però in vantaggio con Masucci. Due minuti più tardi Pro Piacenza in dieci uomini per il cartellino rosso a Mastroianni. Finita? Neanche per scherzo. Al 93° i piacentini pareggiano con un favoloso colpi di tacco di Frick. Ma il Pisa ci prova fino alla fine e riesce a trovare il gol vittoria, proprio all'ultimo secondo utile: conclusione di Maza che finisce sul palo, ma sul pallone piomba Di Quinzio che firma una rete pesantissima, facendo impazzire l'Arena.

TABELLINO:

PISA (4-4-2): Voltolini; Birindelli (69' Setola), Sabotic, Lisuzzo, Filippini; Lisi (88' Maza), Gucher, Maltese (46' Izzillo, 88' De Vitis), Di Quinzio; Negro (66' Masucci), Eusepi. A disp. Reinholds, Petkovic, Ferrante, Giannone, Cagnano, Balduini. All. Petrone

PRO PIACENZA (3-5-2): Gori; Calandra, Belotti, Battistini; Messina (54' Mastroianni), Cavagna, Aspas (81' Frick), La Vigna, Belfasti (72' Paramatti); Musetti, Alessandro. A disp. Bertozzi, Starita, Ricci, Abate. All. Pea

ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale

MARCATORI: 50' Filippini (PI), 83' Paramatti (PR), 85' Masucci (PI), 93' Frick (PR), 95' Di Quinzio (Pi)

NOTE: Spettatori: 6.112. Ammoniti: Battistini (Pr), Aspas (Pr), Lisi (Pi), Sabotic (Pi), Mastroianni (Pr). Espulso Mastroianni all'88 per gioco violento. Angoli: 5-2. Negro fallisce un calcio di rigore al 50'. Recupero: 1' pt. / 5' st.