Pisa S.C.

Petrone:"Segnale importante, speriamo che il vento sia cambiato"

Categoria: Pisa S.C. Pubblicato Sabato, 07 Aprile 2018 21:25 Scritto da Redazione

Seconda vittoria consecutiva sulla panchina nerazzurra per Mario Petrone:"E' stato un segnale importante, perchè la squadra ha voluto riprenderla in un minuto e mezzo. Speriamo che il vento sia cambiato e che i ragazzi trovino la giusta consapevolezza. Loro non si rendono conto delle potenzialità che hanno. Stiamo lavorando su questo, il Pro Piacenza ha chiuso molto bene gli spazi, nel primo tempo eravamo un po' troppo prevedibili, ci siamo abbassati un po' troppo, mentre nel secondo tempo siamo stati più alti e siamo riusciti a portare a casa la vittoria con una grande reazione che non è da tutti in Serie C. Izzillo ha preso una botta e ho preferito mettere De Vitis per non rischiare uno stiramento. Birindelli ha accusato un crampo e stiamo lavorando per fargli fare i 90 minuti pieno. Con la Giana ci è riuscito, stasera no però anche Setola è entrato molto bene in partita. Izzillo ha alzato la squadra di dieci metri, andando a prendere la palla tra le linee. Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo, bisogna lavorare e lo spirito è quello giusto di chi vuole ritagliarsi uno spazio importante fino alla fine. I cinque cambi vanno sfruttati in maniera giusta. Ora c'è una partita che non è come le altre perchè è un derby, preferisco evidenziare lo spirito di solidarietà tra le due tifoserie poi siamo l'importante di questa partita, vogliamo andare a vincerla e faremo di tutto per farlo pur sapendo che non sarà una passeggiata. Una vittoria come queste ci deve far capire però quelle che sono le nostre potenzialità. Eusepi è un giocatore di categoria superiore, non lo scopro io, il mio compito è di rendere tutti partecipi. Umberto è un giocatore che in questo momento di stagione avevo bisogno di ritrovare. Oggi non ha fatto gol ma ha mezzo lo zampino in tutte le azioni Stiamo parlando di un giocatore importante, ma vale anche altri che stanno avendo poco spazio e servirgli da stimolo per mettermi in difficoltà. Masucci è entrato molto bene così come ha fatto Negro che ha giocato dall'inizio. Per me lo spogliatoio è una famiglia, lavoro ventiquattro ore al giorno e queste vittorie mi ripagano. Ho fatto una corsa di 60/70 metri dopo il gol. Sono cose che si fanno e non si pensano. La cosa più importante è stata quella di cercare la vittoria fino alla fine".