Mister Petrone: "Vogliamo scendere in campo a Viterbo per vincere"

Pubblicato Venerdì, 18 Maggio 2018

Mancano poco più di 48 ore, e poi finalmente il tourbillon di emozioni, pensieri, scaramanzie, parole, ansia e paure potrà lasciare spazio al campo e al calcio giocato. Poco più di 48 ore, e poi Viterbese - Pisa, andata degli ottavi di finale dei playoff, sarà realtà. I nerazzurri si apprestano a partire alla volta del Lazio con un carico di fiducia, entusiasmo e serenità: ad attenderli c'è il match di andata al "Rocchi", in programma domenica 20 maggio alle 20.30 contro i gialloblu del presidente Piero Camilli.

A fotografare la situazione dello spogliatoio è mister Mario Petrone, direttore di un'orchestra che sta per vivere il concerto più importante della stagione. "Non dovremo assolutamente sbagliare atteggiamento e approccio - spiega il tecnico - dovrò ragionare sullo stato di forma dell'intero gruppo: ci sono alcuni ragazzi reduci da acciacchi. Per quel che riguarda la gestione dei 180' invece dovremo dimenticarci di poter centrare il passaggio con due pareggi. Dobbiamo osare per vincere, perché non siamo una compagine in grado di fare calcoli. Da qui alla Serie B ci sono sette partite potenziali: almeno quattro dovremo vincerne". "Non vediamo l'ora di scendere in campo - prosegue l'allenatore nerazzurro - vogliamo dimostrare sul campo che abbiamo voglia di vincere".

Il punto sui giocatori che in passato erano infortunati dice che tutti sono stati recuperati. Qualcuno con una condizione fisica migliore (Mannini), qualcun altro in dubbio dal primo minuto (Lisuzzo e Filippini). "L'unico assente sarà Ferrante, che resterà a Pisa e rientrerà sicuramente mercoledì". Il tecnico dello Sporting Club si sofferma poi sui prossimi avversari: "Hanno i giocatori giusti al posto giusto, nello scacchiere del 4-3-3 che è riuscito ad assorbire bene i molti cambi in panchina. Non sono meravigliato di ritrovarli protagonisti dei playoff". "In settimana abbiamo provato diverse soluzioni tattiche - prosegue Petrone - ma questo gruppo non può concedersi esperimenti. Sono arrivato a cinque partite dalla fine e siamo riusciti a dare maggiori geometrie, e le abbiamo espresse contro gli avversari che abbiamo affrontato. Perciò penso che in linea generale non ci saranno modifiche. Dovremo evitare di concedere episodi in fase difensiva, perché i gol che abbiamo subito ultimamente sono arrivati da questi errori".

Il lavoro nelle tre settimane di sosta si è concentrato sul recupero della condizione atletica di tutta la rosa. L'allenatore del Pisa si sbilancia dando anche uno spunto tattico molto interessante: "Mannini non giocherà a destra. La sua carriera si è sviluppata interamente a sinistra, e quindi giostrerà sicuramente su quella corsia. Potrebbe sostituire Filippini come cursore difensivo, oppure prendere il posto di Di Quinzio nel ruolo di esterno alto. Ma l'idea di partenza è che sicuramente la sua fascia sarà quella, in qualsiasi sistema di gioco".

"Conosciamo alla perfezione tutti i pregi ed i difetti della nostra squadra, e dovremo essere bravi a valorizzare maggiormente i primi, minimizzando i secondi. E conosciamo bene anche tutte le squadre che hanno passato il turno e sono arrivate agli ottavi, per cui posso affermare che arriviamo all'appuntamento con la giusta carica atletica e psicologica".

Fonte: TUTTOPISA.IT