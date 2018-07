Pisa S.C.

Pisa, sarà presentata la domanda di ripescaggio

Pubblicato Mercoledì, 18 Luglio 2018 15:26 Scritto da Lorenzo Aliberti

Ai microfoni del TG di 50 canale, il presidente neroazzurro Giuseppe Corrado ha dichiarato che il suo club presenterà tutti i documenti necessari per un eventuale ripescaggio in Serie B.

Ecco le dichiarazioni del presidente: "Dopo l'accoglimento del ricorso del Novara, abbiamo tutti i requisiti. In un movimento calcistico che sta vivendo uno dei momenti più critici degli ultimi cinquanta anni, crediamo che sia normale che una società come la nostra si faccia trovare pronto per un possibile ripescaggio. Abbiamo potenzialità importanti nella ipotetica graduatoria dei ripescaggi, avevamo un limite che era legato a pene amministrative risalenti allo scorso anno, ereditate dalla vecchia gestione. Adesso questo è non è più un limite e quindi abbiamo i diritti per essere almeno in concorso. Per quello che abbiamo fatto e rappresentato credo che possiamo essere presi come riferimento per un movimento che si impegni a sostituire le società viziose con quelle virtuose. Il Pisa presenterà domanda di ripescaggio, da ieri abbiamo dato incarico ai nostri legali di preparare la documentazione, poi verificheremo quali saranno le nostre possibilità. Ad oggi non si riesce neanche a capire quante squadre potranno essere ripescate: i campionati saranno costruiti sulla base di quelle che saranno le decisioni prese della magistratura sportiva. Ci sono società che usano fideiussioni fasulle, altre che hanno presentato plusvalenze fittizie, altre ancora che provano ad alterare i risultati o effettuano pagamenti in nero e noi che rispettiamo le regole non vogliamo fare la parte dei fessi. In un contesto come questo il Pisa non ha solo il diritto ma pure il dovere verso i propri tifosi di competere per questi ripescaggi. Faremo tutto ciò che serve per non perdere questa opportunità".