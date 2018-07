Pisa S.C.

Pisa, ufficiale la cessione di Giannone

Categoria: Pisa S.C. Pubblicato Mercoledì, 18 Luglio 2018 19:44 Scritto da Lorenzo Aliberti

Il Pisa cede a titolo definitivo il calciatore Luca Giannone al Catanzaro. Lo rende ufficiale il club calabrese tramite un comunicato.

Ecco la nota del Catanzaro presente sul sito ufficiale: "L'US Catanzaro comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall'AC Pisa l'attaccante classe 1989 Luca Giannone. Trequartista dalle notevoli doti tecniche, vanta presenze in serie B con Crotone e Bologna. Negli ultimi anni, in serie C, ha vestito le maglie di Reggiana, Casertana, Fondi e, per ultima, quella del Pisa. Si lega alla società giallorossa per due stagioni. Giannone è già a disposizione di mister Auteri nel ritiro di Gubbio."