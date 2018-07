Pisa S.C.

Pisa, il prossimo avversario: la Triestina

26 Luglio 2018

La Triestina si presenterà a Pisa Domenica sera per il primo turno di Coppa Italia. Sulla panchina si siederà Massimo Pavanel, allenatore che l'anno scorso è stato autore della grande salvezza dell'Arezzo e quindi conoscerà molto bene il bomber neroazzurro Davide Moscardelli e il DS del Pisa, Gemmi.

La squadra veneta nella scorsa stagione si è piazzata all'undicesimo posto con una stagione molto altalenante. Infatti ad inizio campionato sulla panchina sedeva Sannino che è stato sostituito in corsa da Princivalli.

Sono già molti i movimenti in entrata in quel di Trieste, come l'arrivo del difensore centrale Malomo, proveniente dal Venezia. Rinforzato notevolmente il centrocampo; infatti vestirà la maglia della Triestina anche il centrocampista Maracchi, reduce dall'esperienza in Serie C al Trapani e Ivan Castiglia, giocatore molto esperto che era stato girato in prestito la scorsa stagione alla Reggina. Ovviamente sarà presente anche una vecchia conoscenza neroazzurra, ovvero il centravanti Rachid Arma.

Domenica sarà un test importante per entrambe le squadre per riuscire a capire a che punto è arrivata la preparazione fisica, e quali accorgimenti tattici devono essere adoperati in vista dell'inizio del campionato.