Pisa S.C.

Pisa, il comunicato in merito al ripescaggio in Serie B

Categoria: Pisa S.C. Pubblicato Giovedì, 26 Luglio 2018 18:30 Scritto da Redazione

Domani 27 luglio è la data entro la quale le squadre possono presentare domanda di ripescaggio in Serie B, per l'esclusione di Cesena, Bari e al momento anche Avellino. Il Pisa ad ora non ha presentato nessuna domanda di ripescaggio e la società ha voluto spiegarne il motivo.

Con questo comunicato si è espressa la società: "In merito all’ipotesi di concorrere ai ripescaggi previsti dalla Federazione per l’integrazione dell’organico della Serie B la società Pisa Sporting Club sta approfondendo tutti gli aspetti correlati ai criteri di valutazione che andranno a stabilire la graduatoria finale.

Tutto ciò al fine di comprendere nel dettaglio le reali possibilità esistenti per non disperdere inutilmente risorse nel presentare una domanda senza certezze di avere possibilità di successo."