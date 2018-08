Pisa S.C.

Cremonese-Pisa 5-7 d.c.r : le parole di mister D'Angelo

Categoria: Pisa S.C. Pubblicato Lunedì, 06 Agosto 2018 01:42 Scritto da Redazione

Ha parlare in sala stampa arriva il tecnico del Pisa D'Angelo, dopo aver conquistato il pass per il terzo turno di Coppa Italia contro il Parma. Ecco le dichiarazioni:

“La qualificazione è relativa, se la Cremonese avesse passato il turno non avremmo avuto niente da recriminare. La squadra però nel primo tempo ha giocato una grandissima partita, lo spirito era quello giusto, avevamo anche avuto alcune palle gol per raddoppiare, ma abbiamo anche sofferto la Cremonese che farà un campionato di vertice in Serie B. Nonostante le difficoltà schierando centrocampisti in difesa siamo riusciti a fare una prestazione autorevole. In ritiro ci siamo accorti delle ottime qualità di Campani, Gemmi me ne aveva parlato dopo averlo visto in Berretti l’anno scorso. Oggi ha parato tanto, ha fatto una bella partita. La mia idea è che debba giocare chi conosce alcuni meccanismi. Anche a Parma giocherà Campani. Ma la squadra ha fatto una grande partita è un bel gruppo. Zammarini ha un mercato importante, ma ho richiesto espressamente che non venga ceduto. Penso e spero che ciò di cui abbiamo parlato io e Gemmi ai ragazzi sia stato recepito. I giocatori sanno che devono lottare, perché è così che si ottengono i risultati e la maglia deve sempre essere sudata. Il mercato? Ci saranno movimenti presumo anche in altri reparti, ma la priorità adesso è sistemare la difesa.”